Rabbia enorme per quei due poliziotti ammazzati a Trieste.

Dolore di una nazione intera.

Ora risparmiateci i brutti inni ad un garantismo peloso a cui ci è toccato assistere con l’assassinio del carabiniere Cerciello a Roma.

Qualcuno fermi il sottosegretario Scalfarotto, a cui magari starà già venendo la balzana idea di correre a Trieste, in direzione carcere, per vedere come stanno le bestie che hanno fatto fuoco.

Evitate scorciatoie giudiziarie

Risparmiateci l’indignazione se magari a qualche poliziotto scapperà un moto di rabbia. Se è bastata una benda per far indagare l’Arma dei Carabinieri, figuriamoci che cosa potrebbe accadere per uno sganassone, se qualcuno l’avrà mollato.

Chiediamo con forza che ci sia certezza della pena, che non vi siano scorciatoie per evitare che questa gentaglia possa sfuggire alla giustizia.

Tutto è avvenuto in commissariato, è lì che Trieste e l’Italia sono state colpite nella coscienza per il sangue di quei due poliziotti. Si sa chi sono i due, si getti la chiave della cella e non fateli uscire mai più.

Perché siamo stanchi di piangere per appartenenti alle forze dell’ordine che pagano con la vita quei due soldi di stipendio che prendono. È ora di garantire anche loro perché davvero è inaccettabile la mattanza, il sacrificio, persino in un luogo che dovrebbe essere più che sicuro.

Accanto alle famiglie dei poliziotti

In questo momento siamo davvero tutti scossi e ci stringiamo attorno alle famiglie dei Caduti, ai loro colleghi e anche ad una città, Trieste, che conosciamo come tranquilla. Quei due stranieri hanno abbattuto anche questa certezza e non saranno mai perdonati. Perché il sangue versato in quella maniera è veramente troppo: i due poliziotti lavoravano, facevano il loro dovere e nulla di male. Hanno pagato con la vita il loro servizio alla Patria e tutto questo fa soffrire le persone perbene.

Ci rifletta chi continua ad avere dubbi sullo stato della sicurezza in Italia.