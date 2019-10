Precipita dalle scale a scuola: gravissimo un bambino di 6 anni a Milano

Un bambino di 6 anni è precipitato ed è caduto nella tromba delle scale della scuola “Giovanni Battisti Pirelli” di Milano. Intorno alle 10 è precipitato dal secondo piano al -1 ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda dal personale del 118. Oltre i soccorsi medici, sono intervenuti i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica. Il bambino è in condizioni molto critiche: al momento è in sala operatoria dove i medici lo stanno operando per ridurre la pressione intracranica nel cervello. La prognosi è riservata.