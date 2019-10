Polizia, nasce la Nazionale di calcio del Mosap: sabato la partita d’esordio

L’appuntamento è per sabato 26 ottobre alle ore 10.30, al nuovo centro sportivo della Spes Montesacro. Sarà giocata una partita a pallone per presentare la Nazionale di calcio del Mosap (Movimento Sindacale Autonomo di Polizia). È l’inizio di un cammino che durerà per tutta la stagione con l’obiettivo di promuovere iniziative benefiche. Lo ha annunciato il segretario del sindacato, Fabio Conestà.

La Nazionale di calcio del Mosap e le iniziative

«La Nazionale di calcio del Mosap», ha sottolineato, «è composta dai colleghi iscritti al nostro sindacato. Parteciperà a tutte le manifestazioni a scopo benefico. In passato – ricorda Conestà – il nostro sindacato ha organizzato incontri di calcio per accendere i riflettori su varie questioni. Ricordiamo gli eventi per i terremotati di Amatrice, per la vicenda della morte della povera Pamela Mastropietro. E ancora, per le carceri e per la difesa dei più deboli e indigenti. Lo scopo per ogni iniziativa era ed è quello ricordare all’opinione pubblica e alla politica situazioni che molto spesso vengono dimenticate troppo facilmente».

La sfida contro attori e artisti

Per questa speciale occasione di esordio della Nazionale di calcio del Mosap è stata invitata una rappresentativa di attori e artisti. Perciò saranno loro a sfidare i poliziotti convocati dallo stesso segretario Conestà. L’ingresso sarà gratuito ma a scopo benefico con offerta libera e tutti i proventi saranno destinati a una Onlus indicata dallo stesso sindacato. Presenteranno la manifestazione Claudia Conte e Fabrizio Pacifici, mentre Laura e Silvia Squizzato, inviate del programma tv I Fatti Vostri, saranno le madrine.