Obesi e con la schiena curva: ecco come saranno gli impiegati nel 2040

Obesi, con la schiena curva e le gambe gonfie, gli occhi rossi, la pelle giallastra per le troppe ore trascorse sotto la luce artificiale. Potrebbe essere questa l’immagine degli impiegati del futuro. «Se comportamenti errati continueranno, entro il 2040, la maggior parte degli impiegati potrebbe presentare schiene permanentemente incurvate». Lo rivela una ricerca commissionata dall’azienda britannica Fellowes, che ha anche realizzato “Emma”. Si tratta di un manichino con queste caratteristiche per ammonire sui rischi futuri dei “colletti bianchi”. Il futurista comportamentale, William Higham, e un gruppo di esperti in ergonomia, salute e benessere sul lavoro hanno lavorato sul documento. E sui tratti che hanno portato a realizzare “Emma”.