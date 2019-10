Un Tempo rinnovato, con molte notizie e più agile da leggere. Con una nuova grafica, piu’ pagine e piu’ contenuti e molta cronaca di Roma.

È stata presentata oggi al Tempio di Adriano la nuova edizione del quotidiano ‘Il Tempo’. Tante le partecipazioni, dai direttori storici come Gianni Letta ai piu’ recenti, passando per le grandi firme che negli anni hanno fatto grande il quotidiano di piazza Colonna. Ma la protagonista principale dell’evento e’ stata, la sindaca di Roma, Virginia Raggi (nella foto col direttore del quotidiano, Bechis).

L’appello della Raggi ai romani

Quest’ultima, intervistata da Franco Bechis ha spaziato tra le varie tematiche attuali che riguardano la citta’ – quindi rifiuti, trasporti, giustizia e poteri speciali per Roma Capitale – e ha lanciato un appello a tutti i cittadini per una fattiva collaborazione per rendere migliore la Capitale, specificando infine di non essersi “mai pentita” di aver accettato il difficile incarico da prima cittadina.

Il Tempo riceve tanti auguri importanti

E ancora, tanti i contributi esterni tramite videomessaggio, su tutti quello di Manuel Bortuzzo a cui e’ dedicata anche l’apertura della prima pagina odierna. Non sono mancati anche i saluti di alcuni calciatori di Roma e Lazio, mentre erano presenti al Tempio di Adriano, il vicepresidente della Roma, Mauro Baldissoni e il patron della Lazio, Claudio Lotito. Ad aprire l’evento, il padrone di casa e presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti.