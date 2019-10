A insistere su Moscopoli sono rimasti in due. L’Espresso ed Emanuale Fiano. Parliamo di un deputato dem noto per il suo antifascismo viscerale. E parossistico. Uno dei bersagli preferiti dal Fiano furioso non può che essere Salvini. La bestia nera dei politicamente corretti.

E così, nella noia generale, Fiano ha rilancito ieri la questione Savoini. Ecco cosa scrive su Facebook. «La buona notizia è che #Salvini non è più Ministro, la cattiva è che non siamo mai riusciti a farlo riferire in aula su #Moscopoli. Le notizie che continuano a uscire su quella inchiesta devono ovviamente essere valutate dalla magistratura, ma il segretario di un partito che professa il #primagliitaliani, il primo partito nei sondaggi, l’ex ministro dell’Interno, ha il dovere, a prescindere dal giudizio della magistratura, dì riferire al #Parlamento, cosa sappia di questa gravissima vicenda che oggi si arricchisce del pizzino dove sarebbe stata scritta la ripartizione dell’ipotetica tangente proveniente da un paese straniero».

L’antifascismo viscerale di Fiano si impose all’attenzione generale nel 2008. Fu quando la Camera decise di onorare la memoria di Giorgio Almirante. Era il ventennale della scomparsa del leader missino. La celebrazione fu bipartisan. Anche il centrosinistra aderì. L’unico che ebbe da ridire fu proprio lui. La sua polemica dichiarazione rimbombò nell’Aula di Montecitorio per un giorno. Fu così che uno sconosciuto deputato del Pd balzò agli onori della cronaca nazionale. Evidentemente Fiano ci prese gusto. E continuò a imperversare sui media con il suo fanatismo politically correct.

Il viscerale antifascismo non sembra avergli comunque giovato. Fiano è stato escluso dalla partita di viceministri e sottosegretari. L’esponente dem, cui tutti davano per certo l’incarico di sottosegretario all’Interno, alla fine è rimasto fuori dalla squadra di governo. Con sollievo generale. Chissà che avrebbe potuto inventare contro la destra una volta che si fosse assiso su una simile cadrega.