Le dita si accasciano sulla tastiera, vorrebbero scrivere di tutto su monsignor Pennisi, arcivescovo di Palermo. Una personalità stimata non può dire quel che gli è uscito dalla bocca e speriamo non dalla testa. “Rimuovere il Crocifisso dalle classi scolastiche è un favore a Salvini”. Ma siamo impazziti? Davvero la Chiesa arriva a tanto? Anziché difendere il simbolo del sacrificio di Nostro Signore, lo si getta nel baratro del conflitto politico.

Monsignore, stia certo. Come sa le vogliamo bene, ma ci basta il ministro Fioramonti come propalatore di stupidaggini.

Già, Fioramonti. Costui sta facendo di tutto per offrirsi in dote alla satira, ne spara così tante che ormai è difficile stargli appresso. E passi la tassa sulle merendine. Poi, quella sulle bibite gassate. Non è finita, balzelli da aumentare anche sui voli. E gran finale, per ora, con le cartine geografiche da mettere in classe al posto del Crocifisso. Oltre il ridicolo, questa disputa insensata.

Conte rimandi il ministro a casa sua

E’ possibile chiedere a Conte di rimandare questo signore in altri luoghi a lui più congeniali che non un ministero? L’Italia vive una condizione drammaticamente seria e pretendiamo ministri che siano all’altezza della situazione. Invece, questi giocherellano con le istituzioni e soprattutto con la tradizione millenaria che accompagna il nostro popolo da sempre. Non bastavano i musulmani che vorrebbero impedirci Natale e Presepe, oltre al Crocifisso. E poi le dispute sulla mensa. E ancora quelle sul velo. Lo ius soli. Lo ius culturae. Poi la giustificazione per chi scioperava nel nome di Greta. Ora anche l’ultima trovata di Fioramonti. Il popolo italiano non è su un ring dove prenderlo a mazzate quotidiane, dovete rispettare il sentimento popolare, la tradizione religiosa, la civiltà cristiana.

Un ministro farebbe bene invece ad occuparsi con competenza della materia assegnata, senza straboccare. Scuole che cadono a pezzi, docenti che mancano, lezioni sempre a rischio, ricerca senza denari. Fioramonti la smetta di giocare alla propaganda – controproducente peraltro – perché non si avverte alcun bisogno di un ministro fuori di testa.

E anche la Chiesa eviti svarioni

I nostri figli vanno a scuola per imparare, crescere, formarsi e poi lavorare. La confusione che parte dal ministero ha un impatto devastante: se “sua eccellenza” gioca, perché non dovrebbero farlo anche loro? L’etica di un governo si misura anche dalla correttezza e dall’impegno, dalla serietà e dalla sobrietà dei suoi componenti. Da Fioramonti abbiamo ogni giorno una sparata che rende poco credibile l’istruzione impartita nei nostri istituti.

Si dirà che per fortuna ci sono docenti volenterosi che se ne infischiano delle strambe idee del ministro. Ma prima o poi qualcuno potrebbe chiedergliene conto e sarebbero essi stessi in difficoltà. Noi invece crediamo che sia proprio Fioramonti a dover presentare già ora il rendiconto delle sue fallimentari proposte e mettersi da parte. A scuola comincia la vita dei nostri giovani.

P.s. E la Chiesa eviti gli svarioni alla Pennisi, in omaggio alla propria alta funzione educativa. Non si occupi di politica, ma di anime. Ormai è da troppo tempo che assistiamo ad un “dibattito” assolutamente fuori luogo alimentato con toni che contrastano con la vocazione religiosa. La “politica” lasciatela agli uomini politici. E ha fatto bene mons. Giovanni d’Ercole, segretario della Commissione Episcopale per la cultura e le comunicazioni sociali, a dire al ministro Fioramonti, che la sua posizione “sgorga ignoranza”.