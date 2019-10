“Se la fa il Pd, la manifestazione la organizzano a casa di Zingaretti“. Lo ha affermato una pungente Giorgia Meloni, ospite di ‘Quarta Repubblica’ su Retequattro. Da applausi. Risponde così a chi parla ancora dei numeri della grande manifestazione del centrodestra del 19 ottobre. La presidente di Fratelli d’Italia, più agguerrita che mai, ha messo a nudo le debolezze e le pochezze di un esecutivo litigioso, che finge di trovare accordi sulla manovra economica. Ma che invece sta naufragando nelle sue contraddizioni. Tra l’avversione degli italiani, sempre più distanti, nelle intenzioni di voto, dal Pd e dal m5S.

Meloni: «Il governo cadrà nella sua inutilità»

“Il governo cadrà nella sua mestizia, nella sua inutilità. Ad un certo punto si incarteranno talmente tanto che andranno a casa e neanche se ne saranno accorti”. Giorgia Meloni è impegnata in tutte le sedi a cannoneggiare contro il Conte 2. Il governo “temo che a Natale ci arriverà. Faranno una manovra lacrime e sangue massacrando gli italiani per pagare una serie di marchette elettorali e questo li renderà estremamente deboli per cui confido che con il nuovo anno ci arrivi il regalo di libere elezioni”.

«C’è un solo modo per combattere l’evasione»

Tasse e manette: la Meloni è impegnata come non mai nello smascherare le ricette economiche del Conte 2. Una delle poche che ha il coraggio di definire le cose con il loro nome: “Sarà macelleria sociale: se metti una imposta di 7mld di proventi dall’evasione fiscale, a casa mia è una follia. O si combatte la grande evasione o si prevede, come penso io, una macelleria sociale nei confronti degli italiani”: lo ha ripetuto Giorgia Meloni a SkyTg24.

“L’unico modo per combattere l’evasione fiscale è abbassare le tasse”. FdI lo ha sisteuto da sempre. Invece l’esecutivo prenderà una direzione opposta, sfavorevole agli italiani per bene. «Il livello delle tasse aumenterà anche quest’anno», mette in guardia la Meloni. «Se il governo dice che per diminuire questa tassa te ne aumento altre 52…».