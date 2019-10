Lollobrigida: «La maggioranza vieta di votare la mozione sulle libere professioni. Inaccettabile» (video)

«In quest’Aula prendiamo tutti atto della completa incapacità della maggioranza di assumere una posizione rispetto a un argomento che noi riteniamo fondamentale per la Nazione come le libere professioni italiane». Lo ha detto intervenendo a Montecitorio il capogruppo di FdI alla Camera, Francesco Lollobrigida. Due giorni fa Fratelli d’Italia aveva presentato in conferenza stampa la mozione. E Giorgia Meloni aveva spiegato: «Mentre la sinistra al governo ragiona su come vessare le persone con le tasse, Fratelli d’Italia si schiera a fianco dei professionisti presentando una mozione con 21 impegni. Noi crediamo che lo Stato debba aiutare chi lavora non tentare di massacrarlo».

Lollobrigida: «Prevaricato il diritto delle minoranze»

«Oggi – ha spiegato – avremmo dovuto votare la mozione di Fratelli d’Italia. Un atto di indirizzo che il nostro gruppo non ha scritto nel chiuso di una stanza ma ascoltando le categorie dei liberi professionisti e recependo le loro istanze, ma non ci sarà consentito perché la maggioranza non è stata capace di scriverne una di suo pugno, non è stata capace di trovare un accordo anche su temi stringenti del vissuto quotidiano. Un fatto che consideriamo grave e inaccettabile. Avrebbero dovuto scusarsi per questa palese incapacità, avrebbero potuto comunque esprimersi votando contro o a favore della nostra mozione. Hanno invece scelto di prevaricare un diritto delle minoranze impedendo al Parlamento di trattare un tema che noi riteniamo vitale per la Nazione. Bene – ha concluso Lollobrigida – avremo modo di far capire alla maggioranza che Fratelli d’Italia, ai problemi dei cittadini, tiene davvero».