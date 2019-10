Lecce ok, Juve sprecona. Sopresa nel primo anticipo del sabato della nona giornata della Serie A. La Juventus viene fermata sull’1-1 al ‘Via del Mare’. I bianconeri, senza Cristiano Ronaldo lasciato a riposo, non riescono a sfondare il muro dei salentini. Tante le occasioni sprecate dai bianconeri, in vantaggio con Dybala al 50′ su rigore. Il Lecce pareggia quasi subito, al 56′ con Mancosu sempre su rigore. E poi resiste. Con questo pareggio la Juve sale a 23 punti a +2 sull’Inter. La squadra di Conte scende però in campo alle 18 con il Parma. In caso di vittoria tornerà in vetta alla classifica, mentre il Lecce si porta a 8 punti. Liverani che non era in panchina perché squalificato contro schiera un 4-3-2-1. Mancosu e Farias a supporto dell’unica punta, Babacar. Majer, Tachtsidis e Tabanelli a centrocampo. Meccariello e Calderoni esterni con Lucioni e Rossettini a difesa di Gabriel. Sarri risponde con un 4-3-1-2 con Bernardeschi fantasista dietro Dybala e Higuain. Emre Can, Pjanic e Bentancur in mezzo al campo. Danilo e Alex Sandro sono gli esterni con Bonucci e De Ligt davanti a Szczesny. Ci prova subito Emre Can da posizione defilata ma la palla termina sull’esterno della rete. Al 2′ è il turno del Lecce con una botta da fuori di Majer che Szczesny respinge. Poi ancora Juve con Higuain e all’8′ Juve pericolosissima, prima con Bernardeschi e poi con Dybala che tentano di insaccare ma vengono murati. La squadra di Liverani risponde con un destro piazzato basso di Babacar ma bloccato da Szczesny.

La Juve sale in cattedra. Al 15′ un gol di Higuain viene annullato dal Var per fuorigioco. Poco dopo gran palla di Dybala in area per Higuain che però conclude sul fondo. Il numero 10 ci prova al 24′, semina il panico in area salentina e poi calcia alto. Due minuti dopo Gabriel salva il Lecce su un sinistro a botta sicura dello stesso Dybala. Che si ripete al 29′ con aggancio e girata sul fondo. Sul finire di primo tempo Dybala serve Danilo che non tira. Juve in vantaggio ad inizio ripresa: fallo di Petriccione al limite secondo Valeri, su Pjanic. Poi l’arbitro va al Var per controllare la posizione e assegna il rigore. Dybala non sbaglia. Un vantaggio che però dura poco. Al 54′ gran sinistro di Mancosu e Szczesny salva in angolo. Poco dopo il Lecce pareggia. Rigore per fallo di mano in area di De Ligt confermato dal Var e al 55′ Mancosu pareggia. La Juve non ci sta e reagisce in modo rabbioso. Al 62′ chance colossale per Bernardeschi. Lancio profondo, gran controllo dell’attaccante e dribbling, poi a porta vuota calcia sul palo. Sarri cambia, prima inserisce Cuadrado per Danilo, poi Khedira per Pjanic. Infine Rabiot per Emre Can. Al 75′ è Bonucci a sprecare. Ci prova ancora Dybala nel festival delle occasioni ma il sinistro finisce di poco fuori. Nel finale forcing della Juve. Cross in area di Bernardeschi su cui salva Gabriel scontrandosi con Higuain. Il Pipita resta a terra sanguinante. Nei 7′ minuti di recupero la Juve ci prova ancora con Higuain. Ma è ancora Gabriel a salvare la porta salentina su un destro dell’argentino. Lecce ok, Juve sprecona.