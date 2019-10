Le Galatine, eccellenza italiana: per le famose tavolette al latte c’è l’accordo Sperlari-Inalpi

Una nuova iniziativa che unisce eccellenze italiane. Da una parte Sperlari, la rinomata azienda di Cremona che da 183 anni rappresenta la migliore tradizione dolciaria italiana. Dall’altra Inalpi, azienda lattiero casearia di Moretta. Tutt’e due realizzano una nuova collaborazione per la produzione delle Galatine.

Inalpi sarà infatti fornitore unico del latte in polvere per la produzione delle iconiche tavolette al latte. L’accordo mette in rilievo l’importanza di un ingrediente, quale il latte in polvere, di cui Inalpi è unico produttore italiano. Deriva da una filiera corta e certificata.

Galatine, il sistema di trasparenza

Gli allevatori che conferiscono il latte in Inalpi sono infatti impegnati attraverso la firma di un protocollo che garantisce elevati standard qualitativi. Un protocollo che regola il prezzo alla stalla, studiato e realizzato, dal 2010. E per la prima volta in Italia, in collaborazione con la Facoltà di Agraria dell’Università di Piacenza:un sistema questo di trasparenza che garantisce le parti.