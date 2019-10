Una nuova defezione colpisce Forza Italia– Si trata della deputata Renata Polverini. “Questa mattina, in commissione Affari costituzionali, ho subito un grave atto di ostruzionismo”. La parlamentare punta l’indice contro il capogruppo Sisto. Non avrebbe consentitoo, l’abbinamento della sua proposta di legge sullo ius-culturae con quella della Boldrini. Sisto avrebbe utilizzato una«banale scusa». Ma sarebbe in reatà ostile all’iniziativa.

La Polverini si autosospende dal gruppo. «È la prima volta -spiega- che accade una cosa simile». È del tutto «evidente che siamo di fronte al tentativo di affossare una legge. L’inziativa ha raccolto il consenso di altri autorevoli parlamentari del partito e non solo».

“Ritengo -continua la Polverini-la che questo atteggiamento ostruzionistico vada peraltro nella direzione contraria persino agli interessi di chi non è d’accordo con lo ius-soli visto che ampi strati dell’opinione pubblica e delle associazioni che seguono il problema della cittadinanza delle seconde generazioni stanno convergendo verso la mia idea di concedere la cittadinanza a chi ha compiuto un ciclo di studi nella scuola primaria”.

Secondo i soliti bene informati, la Polverini sarebbe in viaggio verso Italia Viva di Matteo Renzi.

In tal senso, viene interpretata la proposta della olverini sullo ius-culturae. Una proposta che piace al centrosinistra. Nei gorni scorsi, la parlamentare ha rilasciato una polemica intervista a la Repubblica.

“A questo punto -spiega- ritengo di dovermi autosospendere dal gruppo di Forza Italia alla Camera”. E ciò anche per avviare una “serena riflessione”.

Vale la pena ricordare che Renata Poleverini è una vecchia conoscenza della destra italiana. Dopo essere stata a lungo il segretario generale dell’Ugl, la Polverini ha ricpoerto la carica di presidente della Regione Lazio sotto la bandiera del centrodestra per poi diventare perlamentare di Forza Italia.