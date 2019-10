La Fondazione Tatarella presenta la “rivoluzione sovranista”. All’incontro Rampelli e Sofo

Sovranismo, populismo, nazionalismo. Il prossimo appuntamento della Fondazione Tatarella, per il ciclo “Incontri d’Autore”, vedrà la presentazione dell’ultimo saggio di Marco Gervasoni. La Rivoluzione Sovranista. I dieci anni che hanno cambiato il mondo.

Fondazione Tatarella, Rampelli al convegno sul sovranismo

All’incontro, giovedì 22 ottobre presso la biblioteca della Fondazione Tatarella parteciperanno Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera, e Vincenzo Sofo, uno degli artefici della svolta sovranista della Lega e fondatore del blog Il Talebano

Rampelli, componente del Cda della Fondazione An, sarà accompagnato nella sua visita da Fabrizio Tatarella, vicepresidente della Fondazione. Che è nata su impulso di Salvatore Tatarella per non disperdere l’eredità del “ministro dell’Armonia”. Oggi dedicata ai due fratelli che hanno scritto importanti pagine della destra e del centrodestra italiano ed europeo.