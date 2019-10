La cannabis contro la cannabis: un estratto cura la dipendenza dagli spinelli

La Cannabis usata per curare la dipendenza dalla cannabis. Un trattamento per certi versi ‘paradossale’: l’estratto di cannabis potrebbe funzionare come terapia per la dipendenza dagli spinelli.

I primi test hanno messo in evidenza che le persone che assumono capsule di cannabidiolo o Cbd dimezzano la quantità di spinelli fumati. I risultati sono stati presentati al meeting ‘New Scientist Live’ di Londra. Molti considerano la cannabis come droga leggera, ma alcuni utilizzatori – circa 1 su 10 secondo una recente stima – diventano dipendenti da questa sostanza. E vanno incontro a sintomi di astinenza come forti ansia e insonnia nel momento in cui si prova a smettere.

Cannabis, in aumento il numero di persone che non riesce a smettere

Il numero di persone in cerca di cure perché non riescono a dire addio al fumo di cannabis è aumentato negli ultimi 10 anni, principalmente per l’uso di una varietà più potente conosciuta come skunk, ha dichiarato Val Curran dell’University College di Londra durante l’evento. Le due principali sostanze psicoattive presenti nella cannabis sono il Cbd e il Thc. Quest’ultimo composto è responsabile della sensazione di ‘sballo’, ma anche di ansia, mentre il Cbd rende le persone più calme. “E’ come se il Cbd eliminasse gli effetti tossici del Thc”, ha affermato Curran. Il suo team ha condotto uno studio in cui 82 persone gravemente dipendenti hanno ricevuto Cbd per quattro settimane per tentare di alleviare i sintomi da astinenza. Il gruppo è stato diviso secondo tre diverse dosi di capsule di Cbd o placebo ricevuti.

A funzionare meglio è risultata la dose media di 400 milligrammi: dopo 6 mesi ha dimezzato la quantità di cannabis utilizzata rispetto al placebo. E ha anche più che raddoppiato il numero di giorni in cui i test hanno dimostrato che le persone non avevano Thc nelle urine. “È davvero straordinario”, ha detto Curran. Uno studio precedente aveva già dimostrato l’efficacia di un estratto di cannabis contenente sia Cbd che Thc. In pratica una cura che usa un principio simile all’utilizzo di cerotti alla nicotina per smettere di fumare.