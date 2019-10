È un vero delirio quello a cui s’è abbandonata Rula Jebreal ieri sera nel salotto di Fabio Fazio. “Oggi i sovranisti attaccaccano me, domani ebrei e disabili”. Cose del genere le può dire solo una persona su di giri. O che non distingue gli incubi notturni dalla realtà.

È Fazio a fomentare la Jebreal con la solita domanda tendenziosa. L’Italia è un Paese razzista? “Intanto bisogna dire che nessuno nasce razzista- risponde l’ospite -perché bisogna imparare ad essere razzisti e ad odiare”. Tuttavia, aggiunge la giornalista, “in questo momento storico siamo più vulnerabili di altri Paesi a causa di una immigrazione molto giovane e della crisi economica, per via della crescita zero. La gente è molto più vulnerabile e fatica a dare di più agli altri”. E la colpa di tutto questo sarebbe della “propaganda xenofoba di quei soggetti che utilizzano la retorica degli anni ’20 e anni ’30”, con un probabile riferimento a Matteo Salvini.

Poi, infatti, Rula Jebreal commenta l’episodio accaduto a Gad Lerner che, al suo arrivo a Pontida, era stato contestato e fischiato dai leghisti: “Lui è un italiano ma di religione ebraica, quello che è successo ti fa capire che la divisione non sarà solo contro l’immigrazione”. A essere presi di mira saranno, a detta della giornalista, “anche chi come te critica i sovranisti, chi come me ha la pelle diversa, gli omossessuali, gli handicappati e altro”. Poi, conclude: “Per questo l’istruzione è fondamentale, come lo è il nostro ruolo di giornalisti: dobbiamo denunciare i politici per quello che sono”.

Non è la prima volta che la Jebreal dà prova di faziosità in un talk show. Ma stavolta ha superato ogni imitedi decenza. Forse era la vicinanza di Fazio.