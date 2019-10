Ius soli? No grazie. Ed è un no vero, sentito e diffuso. Questo è quanto emerge dalla raccolta firme sulla petizione proposta da ? No grazie. Ed è un no vero, sentito e diffuso. Questo è quanto emerge dalla raccolta firme sulla petizione proposta da Giorgia Meloni e da tutto Fratelli d’Italia contro lo ius soli e per chiedere un intervento del presidente Mattarella a riguardo. E sembra che sia proprio questa la risposta degli italiani alla proposta della cittadinanza facile. Un diritto da concedere con modalità previste su “modello Boldrini” ai migranti che arrivano e si fermano nel Belpaese. Un diritto svenduto agli stranieri e che, tradotto dal latino e dal politichese all’italiano di buon senso, significa cittadinanza automatica. Cittadinanza facilitata per gli immigrati.

Ius Soli, successo della raccolta firme di FdI

Un principio che, ha ribadito la stessa Giorgia Meloni qualche giorno fa in piazza Montecitorio da un banchetto allestito dai giovani di FdI, gli italiani non hanno avuto il diritto di dire come la pensano. Vittime di una cultura mistificatrice che la sinistra propaganda parlando di ius culturae mentre in realtà punta dritta alla cittadinanza immediata per gli stranieri. Una battaglia senza quartiere che FdI continua a portare avanti, senza tregua e con ogni mezzo che ha disposizione, contro quello che la stessa Meloni ha definito nei giorni scorsi «il tentativo vergognoso di un governo abusivo di dare la cittadinanza automatica agli immigrati. Un esecutivo che, ha ribadito sempre la leader di FdI a più riprese ultimamente, «invece di farsi perdonare il fatto di essere in carica a dispetto di voto e mandato degli elettori. Ben sapendo di essere su posizioni che in materia non rispecchiano quelle della maggioranza degli italiani, molto banalmente se ne frega». Un governo nato sull’inciucio che prova a imporre a dispetto di tutto e di tutti, quello che c’è scritto nella legge Boldrini: 1) che se un bambino nasce da un immigrato che sta qui da un anno ha diritto alla cittadinanza. 2) Se un immigrato maggiorenne è qui da 5 anni ha diritto alla cittadinanza. 3) Se quell’immigrato è un rifugiato dopo 3 anni ha diritto alla cittadinanza.

Gli italiani numerosi contro il provvedimento boldriniano