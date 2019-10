Sono circa 14 milioni gli ultrasessantacinquenni oggi in Italia. Di questi, dieci milioni hanno più di 70 anni. Tra vent’anni gli over 65 cresceranno di cinque milioni di unità. Attualmente, più di un anziano su tre non può svolgere attività domestiche mentre uno su dieci non è autosufficiente. Il mondo dell’assistenza familiare in Italia è rappresentato da una domanda di 2,8 milioni di anziani e persone non autosufficienti, in aumento costante – secondo l’Istat – dell’1,4 per cento all’anno. Percentuale cui corrisponde un’offerta di un milione di assistenti familiari, cioè i badanti. Ma di questi solo meno della metà ha un contratto regolare di assunzione. È quanto emerso dai lavori da un convegno organizzato sul Family Care da The European House-Ambrosetti e Openjobmetis, tra le principali agenzie per il lavoro italiane. L’evento ha coinvolto esperti, policy makers ed operatori del settore per riflettere sul tema dell’invecchiamento demografico e sugli impatti di questo fenomeno sui servizi di assistenza per il sistema pubblico e privato.

Per continuare a leggere l'articolo abbonati oppure accedi