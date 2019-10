La sinistra scema fa proseliti e alimenta il razzismo contro la destra. Manda in avanscoperta i suoi figli più dotti a scrivere su Repubblica dopo aver svaligiato le osterie più vicine. I cronisti che poi si offendono se rispondi come meritano e sono persino loro a minacciare querela, magari su twitter. E’ il caso del dottor Luca Bottura, descritto come fine umorista, ma pare solo un volgare odiatore a mezzo stampa. Dileggia una comunità intera e gli dicono che è spiritoso. Lo pagano pure.

Invece stavolta la querela se la becca lui, come ha annunciato Giorgia Meloni, perché è giunta l’ora che la smettano di offendere la nostra gente.

Chissà chi vuole far ridere, Bottura, quando pubblica (vedi foto sopra) un vergognoso testo col titolo Ius Inculturae. Avrebbe preferito Ius Africae, probabilmente, e farebbe bene a scusarsi invece con il popolo della destra che anche Repubblica deve imparare a rispettare con i suoi avanzi di giornalismo.

E’ razzismo offendere un’intera comunità

E’ razzista, Luca Bottura, perché scrive cose vergognose contro persone perbene. Siccome Fratelli d’Italia raccoglie firme contro la legge Boldrini, arriva lui a seminare il dubbio se “i loro militanti sappiano scrivere”. Ingoiato evidentemente un altro litro, straparla infelicemente di cittadinanza da guadagnare “con un esame del parcheggio in doppia fila, lancio di rifiuti dal finestrino e tentativo di corruzione a pubblico ufficiale”. Di grazia, può fare nomi e cognomi o tutta una comunità politica va processata dal censore più intelligente del pianeta? Lo sa, Bottura, che chi ha ammazzato due poliziotti a Trieste, era “regolare”, dicono? Già, è solo un duplice omicidio, non parcheggio, non rifiuti, non corruzione.

Poi, per scherzare senza nemmeno riuscirci, se la prende con una deputata della destra, Ylenja Lucaselli, per il nome che i suoi genitori hanno scelto per lei: togliere la cittadinanza italiana a mamma e papà che hanno deciso come chiamarla. Sì, “propone” questa innovazione. Che non deve valere evidentemente se un pargolo è battezzato Igor, Natasha e via discorrendo.

Per fortuna chi scrive si chiama Francesco, che è il nome del Patrono d’Italia e la cittadinanza non è a rischio.

E sbeffeggiano le donne di destra. Il “caso” Ylenja Lucaselli

Ecco, questa è la loro cultura. Si insultano militanti di partito perché sono di quel partito. Si sbeffeggia una donna di destra perché è di destra (e ancora non si sente un minimo di solidarietà per Daniela Santanchè e le Botture di Fioramonti). Se invece l’avventato umorista di Repubblica scoprisse che Ylenja Lucaselli si chiama così perché sua madre stravedeva per l’italianissimo Al Bano e la figlia, probabilmente si prenderebbe a martellate sulle dita.

Pizzicato, Bottura ancora non si è ripreso e ne ha sparata un’altra, su twitter: “Era una battuta, Lucaselli, anche se comprendo che l’ironia non sia esattamente una caratteristica post-Ventennale. Però non le conviene additare chi scrive, poi le arrivano i fan in camicia nera a commentare e non ci fate una bella figura. Un saluto cordialissimo”. In pratica, insiste nel farsi male da solo. Una battuta uscita molto male.

Ma probabilmente la colpa non è sua, come recitava Petrolini, ma di quello che gli sta accanto. E’ il razzismo in redazione. Pensano di poter vomitare addosso a tutti noi qualunque cosa, ma non gli andrà sempre bene. E stavolta chi rappresenta una comunità, come Giorgia Meloni, ha ragioni da vendere. E Bottura denaro da spendere.