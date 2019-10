Un video di un minuto su Conte Marchese del Grillo tutto vedere. Lo ha realizzato il direttore de Il Tempo, Franco Bechis, che ha raccontato la caduta di stile (e non solo) davvero sorprendente del presidente del Consiglio.

Giuseppe Conte, cercando di minimizzare la portata della sconfitta in Umbria dell’alleanza rosso-gialla che sorregge il suo secondo governo ha fatto spallucce, sostenendo che al voto andava una porzione di Italia non più importante della provincia di Lecce (così ha offeso anche i pugliesi di quella terra).

Sarà pure piccola, ma…

Vero che l’Umbria è una piccola regione, ma la portata di questo voto – dice Bechis che è stato anche direttore del Corriere dell’Umbria e sa di che cosa parla – era in ogni caso nazionale come dimostra la foto di Narni che anche Conte comprendeva e il test chiesto (con sonora bocciatura) su un’alleanza più strutturale anche a livello territoriale fra M5s e Pd. Quindi quel risultato andava visto con grande serietà, non deriso come è avvenuto. E i cittadini si rispettano sempre, soprattutto quando non la pensano come te.