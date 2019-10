Il Molleggiato ci riprova. Su Canale 5 torna Celentano. Conti e Bonolis alla prima puntata

Il Molleggiato ci riprova. E il “gossip” cresce. A poco più di due settimane alla messa in onda dello show di Adriano Celentano su Canale 5 si rincorrono voci e indiscrezioni sugli ospiti della puntata di esordio. Con la solita dose di suspence studiata e alimentata dall’innata capacità dell’artista di catalizzare opinioni contrastanti e polemiche nell’opinione pubblica.

Per la prima puntata si vocifera della presenza di Carlo Conti e Paolo Bonolis, secondo quanto riportato da Dagospia Mediaset, danno come sempre più accreditato ospite Celentano preparerebbe una partenza col botto, con i due volti più rappresentativi delle due ammiraglie televisive italiane, insieme sullo stesso palcoscenico. Altri rumors, nonostante le bocche cucite del Clan e didanno come sempre più accreditato ospite Luciano Ligabue : una presenza che confermerebbe anche la centralità della musica nel programma. secondo quanto riportato da Dagospia

Torna Adriano Celentano su Canale 5

Lo show, che nasce dalla fusione fra Aspettando Adrian e Adrian, si chiamerà semplicemente Adriano. La prima puntata è prevista per il 7 novembre e potrà contare sulla presenza fissa di Celentano , assente nelle prime quattro puntate. Nella trasmissione (un mix fra spettacolo live e cartone animato) n on ci sarà invece Michelle Hunziker come era stato previsto all’inizio del progetto. La showgirl svizzera a gennaio si era scontrata anche con Claudia Mori commentando alcune scene del cartone e il comportamento di Celentano.

Il no di Michelle Hunziker

«Quando mi hanno cercato per i live sono corsa per Celentano. Ma è stata un’occasione persa – aveva detto al Corriere della Sera – mi dispiace anche tanto per Mediaset, per l’investimento di soldi. Lo dico da imprenditrice. Ma è stato impossibile lavorare in quelle condizioni in cui nessuno sapeva cosa fare. Aspettavamo ore e ore, girovagando per lo studio, attendendo che arrivasse Celentano».

La prima edizione dello show del molleggiato naufragò tra le polemiche e venne sospesa dopo quattro puntate. Ascolti bassissimi, problemi di salute di Celentano, slittamenti.