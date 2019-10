Eppure Nicola Zingaretti questa cosa la deve spiegare.

Va bene dire sì alle elezioni anticipate e poi fare il contrario. Può succedere persino che si metta il veto su Conte alla guida del governo e poi lo si ingoi. Ci sta anche che in Umbria fai l’alleanza con chi ha fatto arrestare un pezzo di Pd per sostenere un candidato presidente che non vi aveva detto nulla dei soldi del terremoto.

Il flirt tra Zingaretti e la Raggi

Ma che per un’alleanza indigesta ai più come quella con i Cinquestelle ci si debba sbaciucchiare con la sindaca di Roma è davvero difficile da digerire. Sono ormai anni che con Virginia Raggi il governatore non ha affatto un buon rapporto. Anzi, se ne dicono di tutti i colori. Rifiuti, urbanistica, mafia capitale e chi più ne ha più ne metta, e adesso Zingaretti si mette a flirtare con la sindaca. Ma chi volete prendere in giro?

E’ una nuova versione di Dio li fa e poi li accoppia.

Eppure avevamo capito che la Raggi fosse la peggiore di tutti. Evidentemente eravamo distratti. Oppure, questo Pd è diventato davvero un’altra cosa: da avversari seri a inguardabili trasformisti.

Lo scambio con l’Emilia

Franceschini quasi alla fusione con i Cinquestelle… Bettini che sogna l’alleanza eterna con i grillini sembra Scalfari che parla col Papa.

Poi viene allo scoperto che l’abbraccio di Zingaretti alla Raggi serve per favorire uno scambio con Bonaccini, presidente dell’Emilia Romagna del Pd che teme per la poltrona a gennaio. E i romani dovrebbe sopportare tutto questo in una città che vede topi e cinghiali frugare nelle montagne di spazzatura….

Ma che cavolo sta dicendo e facendo Nicola Zingaretti? E il Pd di Roma dovrebbe obbedire al contrordine compagni? La Raggi resta sempre quella che diceva che il governatore “minaccia i romani quando chiede la discarica in città” e si beccava la risposta che gli dava dell’arrogante.

Tutto questo finisce nel nome del potere per il potere. È la politica che finisce davvero in discarica.