Halloween con pioggia. Poi, il freddo. Meteo, insomma, incerto, ma questi sono gli ultimi giorni di ottobre con temperature piacevoli. Perchè poi fine mese e ponte di Ognissanti sono dati con freddo in arrivo. Chi può perciò farà bene a godersi le temperature ancora miti, perché le previsioni danno la ragionevole certezza dell’autunno incombente. Il 31 ottobre, la notte di Halloween, e l’intero ponte saranno molto probabilmente all’insegna del freddo e della pioggia. Con un di più di neve sull’arco alpino.

Halloween con la pioggia

Ancora per questo fine settimana il clima sarà sereno su gran parte della penisola, se si eccettua la Sicilia, investita dal maltempo. Le temperature in alcune regioni possono arrivare anche ai 20 gradi. Ma già da martedì 29 ottobre, la situazione meteo potrà cambiare. Le temperature sono date in rapido abbassamento e su tutto il centro nord potrebbe arrivare molta pioggia. In particolare su Levante ligure, Lombardia, Emilia-Romagna, Triveneto e alta Toscana è previsto l’abbattersi di forti temporali. Entro il fine settimana si potrà dire ufficialmente che è iniziato l’autunno, non solo sul calendario ma anche dal punto di vista climatico. Al Nord, l’arrivo di masse di aria fredda provenienti dall’Artico potrebbero portare, oltre alla pioggia, anche la neve sull’Arco Alpino, fino ai 1000 metri di quota. Dal 1 novembre il peggioramento potrebbe poi estendersi al resto della penisola, con temperature decisamente più fredde, vento e possibili gelate.