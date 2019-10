Gruber provoca Salvini: «Non gira più con la panza da fuori?». Lui la fulmina così (video)

Gruber provoca Salvini ma il duello finisce con gol in contropiede del leghista. “Omo de panza, omo de sostanza”. Matteo Salvini chiude così il duello dialettico con Lilli Gruber nella puntata di Otto e Mezzo. La parte finale della trasmissione è dedicata alle osservazioni della giornalista sull’abbigliamento esibito dall’ex ministro nella movimentata estate. «Siccome è arrivato l’autunno, è contento di non dover girare più da ministro dell’Interno in mutande per le spiagge italiane?», dice Gruber. «Ma lei in spiaggia come ci va vestita?», replica il leader della Lega.

Gruber provoca Salvini

«Ma lei in spiaggia ci va con lo smoking o in costume? Guardi un po’, sia io che mio figlio ci mettiamo in costume da bagno in spiaggia», aggiunge. «La forma è sostanza», incalza Gruber (in odore di nomina in Rai) auspicando che Salvini in futuro non mostri “la pancia”. «Omo de panza – chiosa il leader del Carroccio – omo de sostanza», la fulmina lui, come si può vedere in questo video.

Duro scontro anche sui migranti

Botta e risposta durissimo anche sui migranti. «Venti sbarchi al giorno quando ero ministro contro gli 80 di oggi», ha detto Matteo Salvini. «Ma i decreti sicurezza non sono stati toccati. Non è colpa della Lamorgese. È cambiata la situazione in Tunisia. Perché avrebbe interesse a triplicare gli sbarchi?», replica la Gruber. «Lo hanno detto loro, i porti sono aperti». «Ma chi lo ha detto?». «Guardi, i porti sono così poco aperti così come erano poco chiusi i suoi». «Le sto dicendo che a leggi uguali gli sbarchi si sono triplicati: con questo nuovo governo si può fare quello che vuole. Non è uno sgarbo a me, ma agli italiani». Lilli Gruber ha chiuso così: «Ma questo governo non ha interesse a favorire la cosiddetta invasione dei migranti». Oggi il leader della Lega Matteo Salvini, sarà oggi al Senato, alle 11, per la conferenza stampa sul ddl “5X1000 alle forze dell’ordine”. Con il leader della Lega anche vari esponenti del partito, tra cui il capogruppo al Senato, Massimiliano Romeo.