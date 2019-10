Spazio a nuovi scrittori. La storia attraverso la ricerca e la fantasia dei giovani che vogliono fare cultura. Francesco Tedone (nella foto), studente universitario presenta il suo primo libro, un romanzo storico ambientato nell’XI secolo e intitolato “Langsax. La Spada del Re”. Il Libro racconta della Conquista Normanna dell’Inghilterra del 1066 ad opera di Guglielmo Duca di Normandia, raccontando le vicende di tre guerrieri normanni che affrontarono un percorso ricco di misteri, incantesimi e leggende, superando i loro timori e le loro incertezze solo per obbedire al loro Signore, solo per rispettare la volontà del fato. L’appuntamento è per oggi alle ore 18.00 a Nettuno, sede di varie iniziative culturali, presso l’associazione Promo Civitas situata Via Romana 47 C nella Galleria La Lumaca. La versione in inglese verrà pubblicata anche negli Stati Uniti con tour di presentazione in diversi stati a partire da giugno 2020. Sabato 23 e domenica 24 novembre sarà alla Fiera del Libro e della lettura di Ostia e in scuole e istituti a parlare di storia.

La passione per la storia

Francesco Tedone nasce l’8 Gennaio 1999 a Roma e vive ad Anzio. Da sempre appassionato alla storia in tutte le sue forme e le sue innumerevoli tipologie. Dopo il conseguimento del diploma al Liceo Pablo Picasso di Anzio, decide di seguire questo suo amore per il passato, decidendo di continuare la propria formazione culturale all’Università degli Studi di Roma La Sapienza, iscrivendosi al Dipartimento di Storia, Culture e Religioni, che frequenta attualmente.

Quando i giovani scrittori sono aiutati

Nel 2018 Francesco Tedone si è iscritto al Corso di Scrittura con Pubblicazione di Kubera Edizioni, tenuto dallo scrittore Sam Stoner, il quale oltre a insegnargli le conoscenze utili per poter stilare un proprio romanzo, gli fornisce la possibilità di poter coniugare la sua passione con la scrittura pubblicando il suo primo libro: un racconto storico ambientato nel XI secolo, intitolato Langsax, La Spada del Re. Il racconto pubblicato da Kubera Edizioni in cartaceo e in ebook . Non vi sono dubbi che prossimamente un’altra opera affiancherà questo racconto.