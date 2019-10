Gianfranco Paglia è il nuovo Presidente onorario dell’Unms. Il tenente colonnello Paglia è medaglia d’oro al valor militare e partecipa al XXIV Congresso Nazionale in corso a Tivoli. Le assise dell’Unione Nazionale Mutilati per Servizio (U.N.M.S.) dureranno fino al 24 ottobre. La nomina al valoroso paracadutista è stata conferita proprio nel corso della prima giornata congressuale. Tra le motivazioni “la capacità di coinvolgere i soci nei più avanzati progetti di vita, aiutandoli a raggiungere al meglio i propri obiettivi, sia in ambito lavorativo che sociale. Portavoce dei valori del ruolo dell’Italia nelle missioni all’Estero. La sua eccellenza si è sempre accompagnata a una dedizione costante e all’ entusiasmo contagioso che deriva dall’essere militare. Un ruolo fondamentale nei processi di armonia e di unificazione tra i popoli. Che gli consente di portare in tutto il paese il messaggio di unificazione universale. Della cultura e della disseminazione delle idee e della pace”. Gianfranco Paglia ha così commentato: “Un conferimento che mi sprona ancor di più a lavorare perché nessuno rimanga indietro. L’Unms è un ‘unione di uomini e donne che si adopera per dare supporto a tutti coloro che hanno subito invalidità per servizio. E, per questo merita che le Istituzioni siano sempre al suo fianco”.