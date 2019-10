Ragazza di Livorno di 19 anni muore la scorsa notte in discoteca, intorno alle 4. Dopo aver accusato un malore mentre si trovava in una discoteca di Sovigliana, frazione di Vinci (Firenze). Il locale è stato posto sotto sequestro dai carabinieri, che stanno procedendo alle indagini insieme all’ispettorato del lavoro. Sul posto anche il magistrato Fabio Di Vizio della procura fiorentina. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, al momento la più probabile è che la giovane avesse assunto alcol e droghe. Sul posto sono arrivati anche i genitori della ragazza: la madre si è sentita male ed è stata soccorsa dai sanitari del 118. La tragedia è avvenuta nella serata di riapertura della discoteca Jaiss a Sovigliana di Vinci (Firenze). Negli anni ’80 e ’90 la discoteca è stato uno dei luoghi di culto della musica techno a livello italiano. La richiesta di soccorso per il malore della ragazza è arrivata alle ore 4,13 di questa mattina. Purtroppo i soccorsi sono stati vani. Sarà l’autopsia a chiarire le cause esatte della morte. Ma l’ipotesi prevalente è il malore causato dall’abuso di un mix di alcol e droga. Davanti alla discoteca sono arrivati anche i genitori della ragazza. La madre ha accusato un malore. I carabinieri hanno già sentito gli amici della 19enne per ricostruire lo svolgimento della serata in discoteca.

