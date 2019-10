Fioramonti e la prof anti-poliziotti: il post geniale della Meloni: «Trova le differenze»

«Trova le differenze», titola il geniale post su Fb Giorgia Meloni. Nella foto c’è una composizione. Ci sono il ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti e la tristemente nota insegnante anti-poliziotti, Lavinia Flavia Cassaro. Ve la ricordate? La docente torinese insultava e augurava la morte ai poliziotti durante il corteo antifascista nel febbraio 2018 a Torino. Già, che differenza c’è tra i due? Nessuna. Due bulli. Un ministro indegno del suo ruolo e una prof indegna di insegnare qualcosa a qualcuno. C’è una costante inquietante che li lega: l’avversione per gli agenti di Polizia. Il che è triste e drammatico. Il post della Meloni coglie nel segno. «Ecco la scuola della sinistra». I commenti social con cui Fioramonti dileggiava le Forze dell’ordine sono tristemente noti e pubblicati («un corpo di guardia del potere»). Con l’aggravante che ministro dell’Istruzione non ha detto ancora una parola sui due agenti assassinati a Trieste.

Fioramonti deve dimettersi

L’insegnante che urlò in faccia “Morite” agli agenti è stata licenziata dalla scuola. Il tribunale confermò l’allontanamento della Cassaro, rigettando il ricorso della donna contro il provvedimento dell’amministrazione. Ecco, l’unica differenza, per ora, è che il ministro che vanta una media altissima di castronerie gravi e quotidiane è ancora in sella, la prof no. Ma questa potrebbe essere una differenza temporanea. L’ora delle dimissioni per Fioramonti potrebbe scoccare. La mozione preparata da FdI è lì e aspetta di essere calendarizzata. Anche se il premier Conte tace in modo imbarazzante. C’è un video sul profilo Fb di Giorgia Meloni tutto da ascoltare. Un resoconto delle malefatte di Fioramonti da che è ministro dell’istruzione. La leader di FdI spiega perché punto per punto perché è doveroso che si dimetta.