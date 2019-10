Finlandia, attacco in una scuola, il killer fa irruzione con la spada: 1 morto e 10 feriti

L’aggressore è entrato armato di spada in una scuola situata all’interno di un centro commerciale e si è scagliato contro gli studenti. il bilancio dell’attacco compiuto in un istituto scolastico a Kuopio, in Finlandia, è di un morto e 10 feriti. Tra questi ultimi, secondo quanto riferito dalla polizia locale sul proprio account Twitter, due verserebbero in gravi condizioni: e tra loro ci sarebbe anche l’aggressore, che è stato arrestato.

Finlandia, attacco in una scuola: 1 morto e 10 feriti

La tragedia si consuma nel giro di brevi e concitati istanti. E la calma di una mattina come tante viene stravolta in attimi di terrore e panico quando uno studente – a quanto risulta dalle prime testimonianze – viene visto entrare nel centro commerciale armato di una spada. Estratta l’arma da una borsa, il giovane ha cominciato a colpire le sue vittime, scelte tra gli studenti che, fa sapere con esattezza la polizia di Kuopio, frequentano l‘istituto professionale Savo, che si trova all’interno del centro commerciale Herman. Tanto che la scuola, sul suo sito, poco fa ha scritto: «Si è verificato un grave incidente nella nostra sede. Le autorità ed il Savo Vocational College forniranno informazioni non appena disponibili».

Durante l’attacco esplosi anche colpi di pistola

Non solo: secondo quanto riferito in queste ore dal sito di Rainews, «un testimone oculare dell’attacco a Kuopio avrebbe riferito al quotidiano Keskisuomalainen che l’uomo armato era giovane» e che, durante l’attacco, «ha anche fatto esplodere alcuni colpi di pistola».