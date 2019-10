Effetto Joker: pauroso schianto per l’attore Joaquin Phoenix

Momenti di panico per Joaquin Phoenix, coinvolto in un brutto incidente stradale. L’auto dell’attore, protagonisa di Joker, è finita contro un camion dei pompieri. Phoenix si trovava a bordo della sua Tesla. Ha preso una curva a velocità troppo elevata e ha perso il controllo schiantandosi contro un camion dei pompieri che era parcheggiato.

Lo riferisce il sito TMZ. Sito di news aggiornatissimo sulla vita delle star di Hollywood. La vettura dell’attore, noto ormai in tutto il mondo per il ruolo di arcinemico di Batman, è andata completamente distrutta. Al momento, Phoenix risulta indenne. Una volta uscita dall’auto lo stesso attore ha lanciato l’allarme. Ha personalmente contattato il 911 per denunciare quanto accaduto. L’attore è stato poi trasportato in ospedale in ambulanza per accertamenti ma è stato dimesso poco dopo.

Joaquin Phoenix è indubbiamente l’attore del momento. Interpreta un film che mette d’accordo, cosa più unica che rara, critica e pubblico. Il film ha vinto il Leone d’oro a Venezia ed è uscito nelle sale il 3 ottobre. Phoenix, che ha già avuto tre nomination all’Oscar, per interpretare Arthur Fleck in “Joker” ha perso circa 25 chili. Una condizione che lo ha immerso ancora di più nel suo personaggio.

Chi è il protagonista del Joker

Infatti, perdere peso in così poco tempo lo ha aiutato ad entrare nella parte. «Si scopre che influisce sulla tua psicologia. Inizi a diventare pazzo». Il regista Todd Phillips gli ha anche fornito un quaderno di battute in bianco che lo ha aiutato a scoprire il suo personaggio mentre iniziava a riempire le pagine, con parole e immagini che si vedono nel film. Joaquin Phoenix ha anche approfondito il modo in cui ha sviluppato la sua risata caratteristica per il ruolo, dicendo che doveva essere “qualcosa che è quasi doloroso. Penso che per Joker sia una parte di lui che vuole emergere”. Ci sono voluti molti mesi per preparare la risata.

Il Joker è già stato interpretato da Jack Nicholson e Heath Ledger, morto prematuramente. Con questa interpretazione Phoenix si candida come probabile vincitore dell’Oscar 2020.