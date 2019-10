Ecco la tassa su colf e badanti: è questo l’ultimo terreno scivoloso su cui si è avventurato il governo giallorosso. L’esecutivo a caccia di denaro è in procinto di ripristinare vecchie abitudini, propinando nuove gabelle. Le famiglie italiane non ci stanno e insorgono contro l’iniziativa fiscale inserita nella Manovra e anticipata ieri dalla “Nota di aggiornamento”.

Ecco la tassa su colf e badanti: il governo prepara un’altra stangata

Dunque, come riferisce il Corriere della sera, ripreso in queste ore dal sito de Il Giornale, nella Nota di aggiornamento che precede la legge di Bilancio non c’è traccia di «nessun aggravio dell’Iva». In compenso, però, nella Manovra «verranno inserite alcune misure, volte a combattere l’evasione fiscale, che riguarderanno settori specifici. Cosa che, è facilmente prevedibile, complicherà non poco l’incontro con imprese, sindacati e associazioni di categoria, in calendario per lunedì a Palazzo Chigi.

Tra tagli e gabelle, con la Manovra arriva la stangata

Intanto, tra tagli e nuove imposte, le reazioni dei contribuenti non si sono certo fatte attendere. E come riferiscono i quotidiani citati, i dipendenti pubblici hanno protestato il minuto dopo aver appreso che nella Manovra potrebbero non essere previsti fondi per eventuali rinnovi contrattuali. Gli agricoltori e gli autotrasportatori, invece, hanno paventato il rischio del taglio sui sussidi per il carburante, tutt’altro che scongiurato.

Le famiglie non ci stanno: non siamo esattori

Ma, come anticipato, il boccone più amaro è quello riservato alle famiglie, non per niente in rivolta contro la prospettiva evocata dal governo tra le righe della manovra di doversi improvvisare “sostituti di imposta”. Come spiegato in diversi servizi dal sito del Giornale, per esempio, l’ipotesi ventilata dal Governo, nell’ottica del contrasto al lavoro nero – un rischio presente nella contrattualizzazione di colf e badanti – infatti, era quella di «far versare ai datori di lavoro una tassa per conto dei propri dipendenti». Una prospettiva subito bocciata dalla Assindatcolf che a riguardo ha dichiarato: «Sarebbe intollerabile fare cassa a spese delle famiglie».