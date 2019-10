Il ritorno in Italia di Alexander Dugin è previsto per fine novembre. Il filosofo verrà per il lancio dell’edizione italiana del suo nuovo saggio, Soggetto Radicale (Aga Edizioni). Per chi non lo sapesse, Dugin è considerato uno degli “ideologi” di Vladimir Putin. Ed è una sorta di bestia nera per la sinistra europea.

In preparazione numerosi incontri e manifestazioni. Soggetto Radicale è un’opera filosofica e metapolitica fondamentale, contenente la visione del mondo del pensatore russo. Rivela ad Affari Italiani l’editore Maurizio Murelli: “Nel frattempo presenteremo il saggio «Soggetto Radicale», che sarà in libreria tra una decina di giorni, ad Aprilia, il 15 novembre: è una anticipazione”.

Intanto si nuove la Rai: Report presenterà lunedì una intervista al filosofo girata a Roma nello scorso tour di Dugin, della quale Affari anticipa la versione integrale: 48 minuti in cui Dugin spiega la sua visione del mondo, dal fascismo al femminismo a Dio a Putin alla immigrazione al post liberalismo.

In attesa di “Dugin in tour”, il docufim che racconta il giro d’Italia del filosofo nella scorsa primavera, tra conventi e librerie alternative. E spunta infine lo zampino di Radio Radicale: il regista Umberto Baccolo intervista Rainaldo Graziani giovedì alle 14 e alle 21: Graziani rivela in video un Dugin segreto, protagonista della guerra culturale che vede contrapposti sovranisti e turboliberali. Una chicca da non perdere, in attesa del viaggio di Dugin in Italia.

Vale la pena ricordare che Dugin è molto attento all’evoluzione delle idee nel nostro Paese. Per lui l’Italia è una sorta di laboratorio politico. Un interesse ricambiato, in particolare dal pubblico di destra. Ed è proprio nel mondo di destra italiano che i suoi libri circolano da anni.