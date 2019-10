“Dio, patria e famiglia? Meloni incita all’odio”. La sentenza dello psichiatra comunista su La7 (video)

Dio, patria e famiglia? Guai a dire che li vuoi difendere come ha fatto Giorgia Meloni nel suo discorso a piazza San Giovanni. Può capitare infatti che La7 (tv ormai schieratissima a sinistra) inviti al talk show Tagadà lo psicologo che ti dice che sei come Goebbels.

Può capitare ed è capitato. La conduttrice domanda: che messaggio è Dio, patria e famiglia? Risponde lo psichiatra Luigi Cancrini e dice che Giorgia Meloni ha incitato la folla all’odio, ha fatto cadere le inibizioni morali della gente che la ascoltava. Dice che lui si è sentito male e ha parlato di discorso vergognoso. Il passaggio commentato dallo psichiatra era quello in cui Meloni diceva: “Se non vi piace il Crocifisso non è qui che dovete vivere, troverete molte nazioni islamiche dove i cristiani vengono perseguitati e le chiese rase al suolo. Noi difenderemo Dio, patria e famiglia”.

Dio, patria e famiglia: Cancrini commenta citando Freud

Bene, Cancrini nel commentare questo discorso tira fuori un paragone tra Freud e la folla che festeggiava l’annessione dell’Austria alla Germania nazista. Iperbole fatta per pura propaganda di demonizzazione.

Tutto si spiega se si va a vedere la biografia del prof. Luigi Cancrini, chiamato in studio non in quanto psicologo ma in quanto comunista. “L’attività politica si è sviluppata dal 1968 in poi all’interno del PCI. Fra le responsabilità più importanti ci sono state quelle di Consigliere e di Assessore Regionale del Lazio, di responsabilità nazionale per le tossicodipendenze e per la psichiatria, di Ministro del Governo Ombra di Achille Occhetto”, così recita la sua biografia. Dal 2006 al 2008 è stato deputato del Parlamento Italiano per il Partito comunista italiano (quello di Diliberto) e Vicepresidente della Commissione Infanzia. In pratica il prof è un politico spacciato come esperto. Un politico che demonizza l’avversario perché la sua scuola di pensiero, la sua mentalità è quella. Altro che Freud…