“DiMartedì”, Salvini: «Dove ca**o li nascondo 60 milioni, sotto terra nel giardinetto?»

«Ma se io avessi preso 60 milioni sarei qui con lei? Ma sarei ai Caraibi…». Lo dice Matteo Salvini a DiMartedì sul Russiagate. «E poi – aggiunge – devo cazzo li nascondo 60 milioni, li nascondo sotto terra nel giardinetto?».

«Stiamo parlando del nulla da mesi. Ma per chi mi avete preso?», scandisce. «È un anno che andate avanti con questo pippone sulla Russia. Io non faccio affari. Io conosco Savoini da anni come persona seria. E se ha chiesto qualcosa, non lo ha fatto a nome mio», sottolinea il leader del Carroccio.

DiMartedì, l’attacco di Salvini a Conte

Quanto a Conte, «dovrebbe riferire in Parlamento», dice Salvini. Che va di nuovo all’attacco del premier: «Avevo sottovalutato il legame di Conte con la poltrona. Diceva non andrei mai col Pd e invece è andato col Pd per salvare la poltrona».

Un nuovo affondo lo riserva a DiMartedì alla sindaca di Roma, Virginia Raggi: «Quando c’erano le elezioni dissi: piuttosto che votare quelli del Pd, voterei la Raggi. Mai l’avessi detto.. Se Virginia ci guarda, le dico: sarai bravissima a fare altri mestieri, ma il sindaco. Dimettiti».

Poi, sul leader di Italia Viva: «Renzi è l’opposto della mia idea di politica. Se io dico Floris stai sereno, non ti fotto il giorno dopo».

Salvini contro tutti? «Dite quello che volete, ma mi piace sempre». Così il leader della Lega commenta con un tweet la sua partecipazione a DiMartedì di Giovanni Floris. E allega una foto patchwork che lo ritrae in diversi momenti della puntata. Soprattutto mentre tiene banco replicando agli altri ospiti.

