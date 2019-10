Guai in vista per Luigi Di Maio. «Il M5s è una polveriera», si legge sull’edizione on line di Libero. «Lo era da tempo, ma dopo il tracollo in Umbria la situazione è definitivamente precipitata. Nel mirino, la leadership di Luigi Di Maio, con mosse sia alla Camera sia al Senato per farlo fuori. Ma i grillini non devono fare i conti soltanto con la crisi di consenso e la battaglia al capo politico, ma anche con i possibili fuoriusciti. Già, in molti sono sul punto di abbandonare le cinque stellette. E stando a quanto rivela Il Messaggero ve ne sarebbero altri tre al Senato, laddove la maggioranza giallorossa balla pericolosamente».

A preoccuparsi per possibile esodo del terzetto pentastellato dovrebbero essere anche i dem. Se la maggioranza andrà spesso in bilico, saranno guai pure per Zingaretti e compagni. Il fatto è che la rivolta che monta contro Di Maio non è che la spia del malessere profondo che attraversa il M5S. Il cambio di socio di governo ha infatti accentuato la svolta “governista” dei pentastellati, con la conseguente crisi di identità.

Ma potrebbero esserci anche ragioni più terra terra. Come ad esempio la voglia spasmodica di alcuni di cambiare casa. All’inseguimento di possibili ricandidature in vista delle prossime elezioni.

«Tra chi sta per andarsene c’è Ugo Grasso», si legge sempre su Libero. Il senatore «avrebbe confessato ai colleghi di Palazzo Madama la sua intenzione di passare al gruppo misto. “Sto scrivendo la mia lettera d’addio al M5s. E non sarò l’unico ad andarmene”, ha detto chiaro e tondo. Ci sarebbero infatti altri due senatori pronti a seguirlo: la notizia potrebbe arrivare già nel pomeriggio di oggi nel corso della riunione a Palazzo Madama che si preannuncia infuocata. Silenzio sui nomi degli altri due che potrebbero lasciare, ma sarebbero comunque destinati al gruppo misto».