Per la prima volta nei panni del ministro Teresa Bellanova, un Maurizio Crozza scatenato ridicolizza il Pd, ma soprattutto Renzi e le grandi manovre per demolire i dem e il governo con il suo nuovo partito, Italia Viva. Esilarante l’ingresso della Bellanova, vestita con un copridivano giallo, mentre esclama: «Abbiamo finalmente una casa! Italia Viva». ( Per vedere il video diffuso da Affaritaliani, cliccare qui). Una casa riformista….

Bisogna dire che l’imitazione gli riesce bene. Soprattutto nei contenuti della gag. Ecco come spiega Crozza-Bellanova l’ascesa politica della “pupilla” renziana: «Solo perché sono donna che veste colorato mi si accusa di essere di Destra, ma io sono partita bracciante poi sono entrata nel sindacato e l’ho scalato quel sindacato, poi sono entrata nel PD, e l’ho scalato quel PD e appena ho giurato da Ministro del PD ho subito cercato di farlo cadere quel governo appoggiato dal PD. Io non sono né di Destra né di Sinistra, io sono come Renzi: un’arrivista e parac…! ». Ecco, la parolina magica, sintesi perfetta.

«Bellanova? Il mio colpo di genio»

La Bellanova parla per bocca di Renzi, una sorta di Ambra, teleguidata da Boncompagni. «Renzi, quel povero ragazzo di Firenze, sempre sotto tiro del Pd…». Ridacchia il Renzi che appare nella scenetta. «La Bellanova è il mio colpo di genio. La Boschi era figa, ma la Bellanova ha l’enfasi di Landini e i contenuti di Briatore…». Del resto, basta fare una pigra ricerca su Internet e si vede chiaramente come IV sia una bomba pronta ad esplordere nell’esecutivo.