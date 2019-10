Coop rosse, autogol contro agricoltori e pescatori italiani: inquinate e fate caporalato

L’ultimo clamoroso autogol della Coop è uno spot vergognoso. Che attacca gli agricoltori e i pescatori italiani accusandoli di inquinare e di fare caporalato.

Nel tentativo di farsi pubblicità a buon mercato l’organizzazione legata al Pd finisce per offendere gli agricoltori e i pescatori italiani . E li dipingendo, appunto, come inquinatori, sfruttatori di manodopera – invariabilmente nera – a basso costo. Banalità declinate sull’onda dei semplicistici teoremi in stile Greta Thunberg.

«Con una mozione chiediamo alla Regione Toscana di porre in essere ogni iniziativa possibile nei confronti della Coop perché ritiri immediatamente lo spot “La spesa Coop cambia il mondo” e chieda scusa ai nostri agricoltori, allevatori e pescatori», dicono tre esponenti leghisti toscani, il consigliere regionale leghista Marco Casucci, la capogruppo della Lega in Consiglio regionale Elisa Montemagni e la consigliera regionale Luciana Bartolini.

«In questi giorni, infatti, tale spot della Coop sta girando nella programmazione di radio e tv. E ha suscitato una sollevazione unanime di tutte le organizzazioni del comparto agricolo».

La morale fasulla della Coop contro gli agricoltori

«Rifacendosi alla salvaguardia dell’ambiente, ed utilizzando una morale fasulla – accusano i tre puntando il dito su Coop – viene veicolato in maniera distorsiva il messaggio di un’agricoltura italiana, e quindi anche toscana, fatta di diserbanti, caporalato, allevamenti intensivi ed inquinamento».

«Un messaggio – aggiungono gli esponenti leghisti scandalizzati per la trovata di marketing messa in campo dall’organizzazione delle cooperative rosse – che offende il lavoro dei nostri agricoltori e dei nostri pescatori, mortificando il comparto dell’eccellenza agroalimentare del made in Italy, che è la più green d’Europa, e riducendolo ad un settore che fa uso di diserbanti e che non rispetta l’ecosistema marino».

Uno spot demagogico, fuorviante e ipocrita a scopo di lucro

«Allevatori, agricoltori e pescatori italiani e toscani con il loro impegno quotidiano dimostrano – rilanciano i tre leghisti – attenzione e rispetto nei confronti dei consumatori finali. Il nostro pianeta non si salva con spot demagogici e fuorvianti ma con politiche attive».

«Le nostre imprese, gli agricoltori e i pescatori italiani, sono i primi promotori della tutela dell’ambiente. Senza ipocrisie come invece fa la Coop, a scopo esclusivo di lucro», aveva detto l’ex-ministro dell’Agricoltura, Centinaio.

«I pubblicitari della Coop vadano a fare un giro in qualche nostra azienda agricola del territorio o su un peschereccio italiano. Vedranno – sostiene il leghista – qual è l’impegno e l’attenzione per l’ambiente che agricoltori e pescatori mettono ogni giorno nel loro lavoro. Con rispetto verso il consumatore finale».