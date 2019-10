Se i poliziotti scendono in piazza c’è un problema. Perché sono gli uomini e le donne che servono lo Stato e proteggono noi cittadini. E se protestano perché mancano le risorse, alla fine sarà la gente comune a rimetterci, a perdere protezione. In fondo, la stessa legnata ricevuta dai partiti di governo in Umbria è molto legata anche al tema della sicurezza, visto chi ha vinto e chi ha perso. Ma non lo vogliono capire.

La facciano, i parlamentari, una capatina al presidio che stamane – dalle 8 alle 14 – stazionerà davanti a Montecitorio. Coisp e Mosap hanno promosso l’iniziativa sindacale a tutela dei poliziotti, non un raduno di chissà quali masse, ma un primo segnale di forte insofferenza verso chi governa. Perché la stagione delle promesse è finita. E magari c’è anche chi si è stufato delle corone dello Stato ai funerali degli agenti ammazzati. Oppure dell’insensibilità delle istituzioni ad una tematica davvero esplosiva: quella dei suicidi tra gli appartenenti alle forze dell’ordine.

Non solo quattrini ma leggi serie

Non solo soldi, però. Prima di tutto i poliziotti vogliono lavorare bene. Pretendono – e non solo loro – leggi che non consentano di lasciare impuniti quanti aggrediscono, offendono, minacciano gli appartenenti alle forze di Polizia. E’ forse una richiesta inaccettabile? Sollecitano certezza della pena per evitare che chi è condannato esca prima del dovuto dal carcere e riprenda a delinquere. Questa “pretesa” è malvista dal governo?

Poi, certo, anche la moneta, perché le famiglie non campano d’aria. Quanti sanno che da dieci anni sono bloccati gli aumenti contrattuali? Ne viene meno il potere d’acquisto del personale che deve mettere insieme il pranzo con la cena. Ma pare che non sia una priorità per i mestieranti delle poltrone.