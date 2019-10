Cirinnà s’inventa l’imperatore che non esiste… La sinistra fa a cazzotti con la storia (video)

Monica Cirinnà è talmente ansiosa di difendere Nicola Zingaretti in tv che prende lucciole per lanterne. Ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo la senatrice dem ha infatti detto che “Nicola è come quell’imperatore chiamato il Temporeggiatore, lui aspetta e poi non sbaglia una mossa”.

Peccato che Quinto Fabio Massimo il Temporeggiatore,promosso imperatore dalla Cirinnà non sia mai stato imperatore… ma fu un politico e generale romano (n. 275 ca.-m. 203 a.C.). Già console (233 e 228), durante la seconda guerra punica fu nominato dittatore (217). La sua strategia del temporeggiamento, tesa a logorare le forze nemiche senza combattere in campo aperto, non raccolse consensi se non dopo la sconfitta di Canne (216); da allora fu adottata da tutti i generali impegnati contro Annibale.

E il bello è che anche Massimo Giletti, in studio, dà ragione alla Cirinnà su questo grande imperatore inesistente. Ma non è la prima volta che la sinistra inciampa sulla storia romana, e malamente.

Cirinnà come Letta, a digiuno di storia

E’ recente la figuraccia di Enrico Letta sull’imperatore Claudio da lui definito “straniero” perché nato in Gallia. Un’affermazione fatta per appoggiare lo ius soli che è stata contestata da più parti. Non solo i politici ma anche gli storici hanno fatto notare a Enrico Letta l’azzardo, fino a indurlo a una mezza marcia indietro. Se a Letta difetta la passione per la storia romana, Dario Franceschini non ha bisogno solo di ripassare la storia romana ma anche quella contemporanea, come dimostrano alcune sue affermazioni sul fascismo bacchettate dagli storici.

Un gaffe perdonabile però alla fine quella di Cirinnà, che nasceva dal desiderio di incensare il segretario Pd, cui difetta in effetti il decisionismo sia secondo gli amici che secondo i nemici interni.