Benvenuti al Circo Conte: ecco il video che spopola sul web

La satira impazza sul web e riserva al governo Conte la maggior parte della sua attenzione. Anche perché i protagonisti offrono tutti i giorni spunti degni di nota a tutti i livelli, dai ministri al sottobosco. L’alleanza Pd-M5S espone i suoi coraggiosi artefici alle malelingue del web, che non perdona mai chi ha lasciato traccia su Internet delle prorie idee, poi rinnegate. I più bravi, come il twittatore Daniele Santini, hanno gioco facile nel realizzare dei prodotti satirici. Piccoli capolavori di satira che finiscono per diventare virali sul web. Come quel video in cui descrive il Circo Italia, ma nel dettaglio si occupa del Circo Conte, con tutte le sue acrobazie e quelli che lui definisce “buffoni allo sbaraglio”.

Il video che sbeffeggia il governo Conte

Nel video si narrano le gesta contraddittorie di artisti della capovolta, come il premier Conte, di funamboli della contraddizione come Matteo Renzi. Ma anche di fatine della bugia politica come Maria Elena Boschi. Tutti insieme appassionatamente a quelli che fino a ieri erano i loro principali nemici, in quel Circo Italia dove tutto è possibile…

Il caso di Renzi con “Striscia la Notizia”

Il caso di Matteo Renzi, in questo senso, è emblematico. Solo pochi giorni fa Striscia la Notizia aveva mandato ion onda un filmato doppiato da un finto Renzi nel quale l’ex premier sparava a zero su tutti, come se non avesse i suoi bersagli come alleati nel suo stesso governo. Quel video, tagliato e montato ad arte, era inizialmente apparo vero a tutti e successivamente, anche a fronte delle precisazioni di Striscia, in tanti avevano commentato come la realtà fosse sempre più simili alle fake-news. Proprio come nel Circo Conte…