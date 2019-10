Si denuda in auto. Non prima di aver attirato l’attenzione di alcune donne. Con un pretesto qualunque, le avvicinava mentre era al volante della sua auto, poi passava allo spogliarello non richiesto. E ne ha raccolte di spettatrici involontarie. La voce si è sparsa tra i residenti della zona in cui il molestatore seriale operava. La polizia è stata allertata. E alla fine lo stalker in deshabbilè è stato beccato dalle forze dell’ordine e multato.

Attira l’attenzione delle passanti e si denuda

Proprio così: denunciato per atti osceni in luogo pubblico, un uomo di 42 anni di Bergamo, dopo essersi denudato a più riprese. E, soprattutto, non richiesto, se l’è dovuta vedere con i Carabinieri della Stazione di Stezzano, in provincia di Bergamo, dopo alcune segnalazioni da parte di persone del posto. I militari lo hanno rintracciato e identificato. E alla fine anche denunciato e multato.In base a quanto ricostruito, infatti, l’uomo in almeno tre occasioni, a bordo della propria auto, dopo aver attirato l’attenzione di alcune donne con il pretesto di chiedere delle informazioni, si denudava e mostrava le proprie parti intime. Un vizietto che gli è costato una sanzione di ben 10.000 euro. Ancora ignoti i motivi che hanno spinto l’uomo a improvvisare il rituale show…