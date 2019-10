Terrore a Oslo, dove un uomo si è lanciato sulla folla con un’ambulanza rubata nel distretto di Torshov. Diverse persone sono rimaste ferite. L’uomo, armato, è stato fermato dalla polizia, che ha sparato contro il mezzo riuscendo a bloccarlo. L’attentatore, secondo i testimoni, ha risposto al fuoco. Allo stato attuale non sono state rilasciate informazioni sul fermato, né formulate ipotesi sulla matrice del suo gesto. Certo è che le modalità ricordano molto quelle utilizzate in diversi attentati jihadisti in Europa.

Tra i feriti c’è anche un bambino

«Abbiamo il controllo dell’ambulanza che è stata rubata da un uomo armato. Sono stati esplosi spari per fermare il sospettato, che è ferito in modo non grave», ha scritto la polizia su Twitter. Fra le persone travolte dal mezzo, che secondo la tv pubblica norvegese Nrk sarebbero varie, ci sono anche un bambino e la sua mamma.

Oslo blindata dopo l’attentato

La zona della città in cui è avvenuto l’attacco è attualmente ancora blindata, mentre la polizia ha fatto sapere di essere alla ricerca di un secondo sospetto, una donna. «Abbiamo arrestato un uomo e stiamo cercando una donna», ha detto un portavoce delle forze dell’ordine all’emittente Nrk.