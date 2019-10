Non ci sta Silvio Berlusconi ad essere sospettato di antisemitismo. L’astensione dei senatori del centrodestra, “forzisti” compresa, sulla mozione Segre non può in nessun caso essere strumentalizzata in tal senso. Lo ha detto chiaramente anche Riccardo Pacifici, ex-presidente della comunità ebraica di Roma. A maggior ragione non può essere utilizzata a fini di polemica interna. Berlusconi non fa nomi, ma è chiaro il riferimento alle parole assai critiche pronunciate da Mara Carfagna subito dopo il voto.

Berlusconi difende l’astensione di FI sul “testo Segre”

«Considero profondamente offensivo il solo fatto di mettere in dubbio la nostra coerenza su questa materia», recita una nota vergata di proprio pugno da Berlusconi. «La nostra posizione e il mio personale impegno contro l’antisemitismo e a favore di Israele e del mondo ebraico – vi si legge – sono una costante in 25 anni di storia politica». Una coerenza che l’ex-premier rivendica a tutto tondo.

«Il nostro governo – ricorda – è stato quello più vicino ad Israele e di questo mi è stato dato atto in diverse occasioni dal primo ministro di Israele e dalle comunità ebraiche nel mondo». Non solo. I governi del centrodestra sono stati quelli che spesso sono intervenuti in sede europea per «bloccare risoluzioni ostili o non corrette nei confronti di Israele».