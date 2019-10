“La città è qualcosa di più di una congerie di singoli uomini e di servizi sociali […]. Essa è anche qualcosa di più di una semplice costellazione di istituzioni e di strumenti amministrativi […]. La città è piuttosto uno stato d’animo, un corpo di costumi e di tradizioni, di atteggiamenti e di sentimenti organizzati entro questi costumi e trasmessi mediante questa tradizione”. La definizione è del sociologo statunitense Robert Ezra Park. Traslando il concetto a livello più alto, si potrebbe dire che la nazione è qualcosa di più della somma dei diritti individuali. Non è un contratto sociale ma un luogo di appartenenza sacro, perché costruito con il sangue degli eroi.

Naturalmente c’è chi la pensa esattamente al contrario e non assegna alcun valore al “suolo patrio”. Ovvero al limes che definisce i confini entro cui si compie il destino di un popolo. Paradossalmente sono gli stessi che non assegnano alcun valore al sentimento di appartenenza. Ma reclamano con più forza il riconoscimento dello status compiuto di “cittadino” per il maggior numero possibile di persone attraverso l’introduzione dello ius soli. Oltre che nella sua forma indefinita ed edulcorata:. Si ignora, o si fa finta di ignorare , che sul tema della cittadinanza l’Italia ha una legislazione molto avanzata, tanto che la norma quadro del 1992 ha mantenuto il suo assetto sostanziale nel corso degli anni,. Infatti la legge 91 sancisce un giusto equilibrio tra diritti e doveri nel conferimento della cittadinanza, in cui i principi di fondo sono la residenza ininterrotta – quattro anni per gli appartenenti alla Comunità europea, dieci per tutti gli altri – e il non essersi macchiati di reati penali diversi da quelli colposi o politici. Ci sono poi alcune agevolazioni, per esempio in caso di matrimonio con coniuge italiano, con riduzione dei termini della metà. O anche la possibilità per i nati in Italia da genitori stranieri di acquisire la cittadinanza al compimento del diciottesimo anno d’età. Allo straniero in regola, comunque, nessun diritto è precluso:, in questi ultimi due casi per i cittadini della Ue.