Matteo Renzi gli sta togliendo pezzi uno ad uno e Zingaretti sembra immobile. Stavolta, dalla collezione dei parlamentari del Pd che se ne vanno in direzione Italia Viva, ne esce una importante, quanto a notorietà per il drammatico episodio che la coinvolse. E’ Lucia Annibali, avvocato e parlamentare, che i lettori ricorderanno quando fu orrendamente sfigurata con l’acido dal suo ex compagno, che saluta il Nazareno.

“Mica vantavo una lunga militanza nel Pd”

La spiegazione della sua decisione l’ha offerta con un’intervista a Lettera Donna ripresa oggi dal Giornale. “ È successo naturalmente, e non ho niente da recriminare nei confronti del partito, dove non vantavo una lunga militanza . Mi è stato chiesto di aderire a questo nuovo progetto e ho detto sì, con serenità e convinzione, sapendo che la mole di lavoro sarebbe aumentata, visto che per adesso siamo un gruppo piccolo “. “ Italia Viva è un progetto che valeva la pena costruire e seguire – ha aggiunto -, è una sorta di evoluzione: punta a un modo diverso di fare politica, mettendo le persone in grado di valorizzare le proprie competenze “.

Renzi mette in difficoltà Zingaretti