Anche Confintesa piange le vittime della Questura di Trieste. E chiede atti concreti a tutela di chi serve lo Stato e mette nel mirino “il falso buonismo”. “Confintesa si inchina davanti agli agenti della Polizia di Stato Matteo Demego e Pierluigi Rotta”. Lo dichiara Francesco Prudenzano, Segretario Generale di Confintesa, in merito all’episodio che ha visto un delinquente dominicano fermato dagli agenti della P.S a seguito di un furto di un motorino e che, disarmando un agente, ha sparato uccidendo i due agenti e ferendone un altro.

I ministri non sottovalutino la situazione, dice Confintesa

“Questo grave episodio mette in evidenza, purtroppo, l’inesistenza di qualsiasi forma di protezione preventiva dovuta ad un falso buonismo. Che è predicato da certa politica sempre pronta a difendere i “diritti” dei delinquenti e poco propensa a tutelare la vita dei servitori dello Stato. Confintesa – continua Prudenzano – non può esimersi anche dal far notare che all’interno delle Questure prestino la propria attività lavorativa dipendenti civili. Essi sono ovviamente disarmati ma, allo stesso modo, corrono gli stessi rischi del personale armato.

Non riteniamo di fare distinzioni tra lavoratori e lavoratori ma il rischio che corrono i dipendenti civili operanti in settori pubblici deve essere all’attenzione di chi deve garantire la sicurezza. Oltre che la tutela della vita di tutti coloro che quotidianamente operano a loro pericolo. Non vogliamo nemmeno parlare di dipendenti di serie A o di serie B ma – conclude Prudenzano – solo evidenziare che stare chiuso in un ministero non è la stessa cosa che essere tutto il giorno a rischio all’interno di un presidio di Pubblica Sicurezza come un Questura. Ne tengano conto i nostri governanti”.



E’ un grido d’allarme che ormai risuona in tutta la Nazione e ciascuno è gravemente scosso dal duplice delitto della città giuliana. La politica non sottovaluti quando accaduto.