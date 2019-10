Aggredito con un’ascia e derubato da un rapinatore. Un episodio di incredibile violenza, quello verificatosi a Torre Annunziata nel Napoletano, degenerato a seguito della reazione della vittima che ha provato a opporsi al tentativo di furto. Ma il malvivente, per nulla scoraggiato, ha portato a termine il suo piano criminale, infierendo con l’ascia sul malcapitato.

Aggredito con un’ascia: ferito in testa e rapinato

Come si apprende dal sito de Il Giornale che riferisce del caso, l’uomo aggredito con un’ascia e rapinato di denaro e oggetti preziosi, ha pagato caro il tentativo di reagire al furto. Il criminale, che non si è fatto scrupoli nell’infierire con un’ascia, prima di fuggire ha sferrato sulla vittima anche un terribile colpo in testa. Poi, mentre il rapinatore si dileguava, l’avvocato cadeva a terra in una pozza del suo sangue. Così l’hanno trovato dopo un po’ alcuni passanti che, vedendolo, hanno dato l’allarme alle forze dell’ordine e al 118. L’uomo, soccorso e trasportato nell’ospedale di Boscotrecase, è attualmente ricoverato in prognosi riservata.

I colpi inferti anche all’addome e alla gambe

Intanto, sulle indagini si apprende che i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata hanno individuato e fermato un sospetto. Portato in caserma, l’uomo è stato interrogato. Riscontri ulteriori si attendono dall’esame dei filmati delle telecamere di video-sorveglianza. Dal nosocomio dove l’avvocato derubato e ferito è ricoverato, invece, i medici fanno sapere di essere seriamente preoccupati per la brutta ferita alla testa provocata dal colpo di ascia. Non solo: la vittima riporta anche ferite all’addome e alle gambe. Sempre dal Giornale si apprende che l’uomo «verrà trasferito all’Ospedale del Mare di Napoli». Lì dovrebbe subire un intervento chirurgico.