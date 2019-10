Impressionante, quella piazza San Giovanni. Se la sognano Beppe Grillo, il Pd, i Cinquestelle. In quel luogo enorme adesso sono loro “quelli di prima”, e si beccano colossali vaffa da duecentomila persone felici di essere lì. Unite, quelle persone. E uniti i loro partiti.

Un tempo si sventolavano le bandiere rosse, per una stagione quelle pentastellate. Ieri ha campeggiato il tricolore, assieme ai simboli della Lega, di Fratelli d’Italia e di Forza Italia. Una distesa che non finiva mai. Un popolo che non si stancava mai. Leader che non sbagliavano mai.

Bravi Salvini, Meloni, Berlusconi. E i governatori

Si è assaporato il sapore della rivincita a piazza San Giovanni. Roma bella e appassionante e magari fosse così ogni giorno, altro che Virginia Raggi. Bravi Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi. E i governatori, magnifico emblema di un’Italia che ha già indicato dove sta la maggioranza degli elettori che la sinistra non vuole portare alle urne. Ma prima o poi si voterà e accadranno solo cose belle.

Le hanno elencate i protagonisti sul palco ai protagonisti sulla piazza. Idealmente parlava Oriana Fallaci, nel nome di valori incancellabili.

Pd e Cinquestelle dovranno sparire dall’orizzonte politico di ciascun partito del centrodestra. E passo dopo passo si riforma una coalizione coesa. A settembre, nella piazza di Montecitorio voluta da Giorgia Meloni mancavano gli azzurri. Ora c’erano. Certo, senza Mara Carfagna e Renato Brunetta. Pazienza: c’era CasaPound e nessuno si è spaventato.

Pd e Cinquestelle, addio a piazza San Giovanni

Non poteva esserci Giuseppe Conte, che col popolo non si è mai confrontato in vita sua. C’era Gad Lerner, che però non è riuscito nell’impresa di farsi schiaffeggiare, come sognava per una settimana di martirio. Risuonavano cupe le dichiarazioni di Luigi Di Maio, che accusava il centrodestra di essere “in piazza per difendere i loro amici”. Ovvero, gli evasori fiscali. Mascalzone, in piazza San Giovanni c’erano duecentomila persone, uomini e donne che lavorano, e lui ha offeso tutti uno per uno, una per una, perché è un poveretto che ha scoperto l’Eldorado a quindicimila euro al mese. Vergogna. Quelli di San Giovanni non intascano il reddito di cittadinanza. Perché non sono rom, ladruncoli, ex brigatisti.

A San Giovanni gente che vuole combattere civilmente. Che accoglie l’immigrato che fa il suo dovere. Ma se quello viene qui e pretende di toglierci il Crocifisso e il Presepe, può restare tranquillamente a casa sua. C’era chi vuole uno Stato che combatta l’evasione fiscale abbassando le tasse e non criminalizzando un popolo e agitando lo spettro del carcere.

A quegli italiani bisogna dare un Paese con certezza di governo. Repubblica presidenziale, abolizione dei senatori a vita e sistema elettorale che consenta di sapere chi vince e chi perde ora sono patrimonio comune.

Benedetta questa piazza, che da ieri ha restituito entusiasmo a chi masticava amaro per la salita al potere del governo degli sconfitti. Non passa la rabbia, ma cresce la consapevolezza che costoro se ne andranno a casa. Non servirà più un Vaffa collettivo, ma basterà depositare la scheda nell’urna elettorale. Domenica prossima si (ri)comincia con l’Umbria. E poi verrà. Verrà quel giorno in cui la smetteranno definitivamente di imbrogliarci.