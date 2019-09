Zoro sfotte lo slogan del Pd “Tu vali tu” sulle note di Umberto Tozzi (video)

“Tu vali tu”: con questo slogan il Pd si appresa a lanciare la app per la base del partito dove sarà possibile votare le proposte lanciate dai dem e avviare consultazioni della base al costo di 1 euro. Uno slogan che ricalca il noto refrain grillino “Uno vale uno” e che è stato oggetto di un video satirico di Propaganda Live – il programma condotto da Zoro – in cui viene utilizzata la canzone “Tu” di Umberto Tozzi per prendere in giro la trovata di Largo del Nazareno. L’ambientazione è quella di una famiglia in auto che discute sulla opportunità di votare il Pd, e si ispira al video diffuso dallo stesso Pd in occasione delle recenti elezioni politiche.