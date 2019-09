«Zingaretti si scusi per lo scandalo in Umbria!». Così il M5S attaccava gli “alleati” del Pd (video)

«Avete capito?! Solo 5 Mesi fa i 5 Stelle denunciavano il PD in Umbria, ora vanno ad elezioni insieme! Avete svenduto la vostra coerenza!», attacca su Fb il consigliere della Lega Umbria Stefano Pastorelli, postando un video pubblicato solo 5 msi fa sul blog del Movimento Cinque Stelle nel quale si elencavano tutte le malefatte del Pd in Umbria, con protagonistal’ex governatore Katiuscia Marini. Nelle immagini sono ripercorsi tutti i passaggi della vicenda legata a comportamenti criminosi nel settore della sanità umbra da parte di esponenti del Pd, quello stesso partito con cui oggi il M5S fa l’alleanza per provare a vincere ai danni del centrodestra.