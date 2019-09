X Factor, le “Carote” portano Nuela dal liceo classico al palco. Ed è boom (video)

Studiare latino e greco, andare in giro con i vocabolari e diventare, in pochi secondi, famosissimo con le Carote. È quel che è capitato a Emanuele Crisanti, in arte Nuela. Al 16enne romano la verdura non fa solo bene ma porta anche fortuna. Il giovanissimo è salito sul palco di X Factor 2019, ha sbalordito i giudici e ha conquistato il web. Durante la seconda puntata della Audizioni, infatti, Nuela ha rappato il suo brano con al centro la protagonista che «sicuramente – si legge sul sito ufficiale della trasmissione – sarà stato obbligato a mangiare come tutti noi fin da piccolo, Allora, visto che vanno mangiate, perché non scrivere anche una canzone su di loro?».

E l’inedito «ha fatto letteralmente impazzire pubblico e giudici diventando il tormentone ufficiale di X Factor e facendo subito il boom di visualizzazioni su YouTube e social». E se Alessandro Cattelan «è uscito di testa per Carote – si legge ancora – Samuel lo ha definito un testo d’avanguardia, Sfera Ebbasta lo ha trovato un vero e proprio lampo di genio, mentre Mara Maionchi e Malika Ayane hanno dichiarato che non vedono l’ora ascoltare altri lavori di Emanuele». Con la sua ironia Nuela ha quindi preso 4 “Sì” con accesso diretto al Bootcamp.

Nuela è nato a Roma l’11 maggio 2003. Ha sempre amato la musica, sin dalla più tenera età. È iscritto al liceo classico Lucrezio Caro della Capitale.